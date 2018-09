Colpo di mercato della Sicula Leonzio, arriva l'ex Verona Juanito Gomez

Gran colpo di mercato della Sicula Leonzio, che si assicura le prestazioni del 33enne argentino Juanito Gomez, attaccante esterno di grande esperienza che milita in Italia da quasi 15 anni. Gomez ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo e vestirà la maglia numero 30.

"Sono molto contento – ha detto il giocatore subito dopo la firma – per l’opportunità che mi ha dato il presidente, con la società e il mister. Farò di tutto per dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi. L’impressione che ho avuto del gruppo è ottima".

L'argentino è approdato in Italia a 19 anni al Ferentino per poi passare alla Triestina, collezionando 8 presenze in serie B. Si mette in mostra in Serie C2 con la maglia del Bellaria e a lui si interessa il Verona che lo acquista e lo gira in prestito al Gubbio con cui centra due promozioni consecutive, dalla Seconda Divisione alla B. Nella stagione del passaggio in cadetteria segna ben 18 reti.

Successivamente torna a Verona dove diventa protagonista con 24 gol in due stagioni e conquista la promozione in A. L’ultima stagione in massima serie nel 2015-16, poi un nuovo campionato in B in cui contribuisce alla nuova promozione dei gialloblu, con cui si separa nella stagione scorsa, vissuta con la maglia della Cremonese ancora in serie cadetta.

