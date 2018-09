Rapina alla nuova sala bingo di Siracusa: colpo da 7 mila euro

Hanno atteso gli istanti prima della chiusura per approfittare del momento in cui gli impiegati stavano chiudendo le operazioni di contabilità. Poi, con il volto nascosto dai caschi integrali, e impugnando una pistola, hanno fatto irruzione nella nuova sala bingo presente al centro commerciale Fiera del Sud, a Siracusa, portando via un bottino di 7 mila euro. Sono i carabinieri della compagnia di Siracusa che stanno adesso indagando sulla rapina a mano armata messa a segno nella struttura di viale Epipoli, giovedì sera, pochi minuti prima delle 20.

