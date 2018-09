Due nuovi arrivi nello staff tecnico della Sicula Leonzio

Continua la preparazione della Sicula Leonzio di mister Paolo Bianco, al lavoro in vista dell'inizio del campionato di Serie C. Nel pomeriggio di ieri allenamento intenso con in programma lavoro preventivo, attivazione tecnica e partite a tema.

La società di Lentini intanto ha annunciato due nuovi ingressi nello staff della prima squadra. Il primo è quello di Graziano Urso che occuperà il ruolo di match analyst e supporterà il lavoro dello staff anche in qualità di collaboratore tecnico.

Il secondo arrivo è quello di Saverio Torriso, nuovo fisioterapista della squadra che ha già cominciato il lavoro facendo eseguire vari test fisici agli atleti per verificare la forza di ogni singolo arto.

Ieri il centrocampista Francesco Giunta ha parlato al canale ufficiale Sicula Leonzio Channel: "Da quando abbiamo iniziato il ritiro è passato un po' di tempo, ma speriamo di essere agli sgoccioli e di cominciare questo benedetto campionato. L’anno scorso per me è stato positivo, ma la qualità che c’è in serie C sarà un banco di prova".

