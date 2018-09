Sequestrato lido in costruzione vicino all'area archeologica di Eloro a Noto

La polizia municipale di Noto ha sequestrato un lido in costruzione in prossimità dell’area archeologica di Eloro a Noto, nel Siracusano.

Il provvedimento è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Siracusa. Alcune associazioni ambientaliste, già diversi mesi fa, avevano presentato una denuncia alle Istituzioni ed alle forze dell’ordine chiedendo di avviare un’inchiesta su presunte irregolarità nelle autorizzazioni per la realizzazione dello stabilimento, non molto distante dagli scavi.

Gli uffici comunali hanno effettuato gli accertamenti e ieri gli agenti hanno sequestrato l’area.

