Sicula Leonzio, ceduti due giovani in prestito ad Acireale e Casarano

Arrivano due cessioni in prestito per la Sicula Leonzio, protagonista del campionato di serie C, che ancora deve prendere il via. La squadra siracusana ha comunicato di aver ceduto a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive di due giovani calciatori che vanno a maturare importanti esperienze nei maggiori campionati dilettantistici.

Aurelio Rausi, attaccante, classe 2000, in prestito all'Acireale (Serie D). Alessandro Noto, portiere che si è allenato anche con la prima squadra durante la preparazione, classe 2001, in prestito alla società Casarano Calcio (Eccellenza).

