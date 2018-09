A Ferla la rassegna di musica popolare LithosBarchi

Inizia questa sera a Ferla presso la Scalinata dell'Ex Convento Cappuccini la rassegna LithosBarchi 2018. Tra gli ospiti di eccezione questa edizione Pietro Bartolo, medico di Frontiera di Lampedusa, il cui documentario è stato candidato agli oscar nel 2017 e vincitore dell'Orso d'Oro di Berlino, il quale domenica racconterà in un momento a lui dedicato la sua esperienza alle ore 19.00. Stasera alle storie di Lithos interverrà con un collegamento telefonico Mimmo Lucano, Sindaco di Riace, per narrare la sue esperienza di integrazione possibile.

Altissimo il livello degli artisti presenti alla rassegna tra cui Francesca Incudine, vincitrice a Luglio 2018 della Targa Tenco per il più "bell'album in dialetto dell'ultima annata", l'ironia sicula dei fratelli Calandra e Calandra, il cantautore catanese Cesare Basile e dalla Calabria la trascinante musica de Il Parto delle Nuvole Pesanti.

"Lithos è una piccola rassegna musicale che quest’anno festeggia la maggiore età" - commenta il direttore artistico Carlo Muratori "È un modo per stare insieme, in un borgo antico e di grande fascino, ascoltando buona musica e mangiando qualcosa di genuino. Non vuole cambiare il mondo o le menti degli uomini. Ma ogni piccolissimo fiore contribuisce a fare un bel prato fiorito, anche la più piccola stella contribuisce al miracolo di un cielo illuminato".

