Nascondeva marijuana in casa, scatta un arresto a Floridia

A portare i carabinieri sulle sue tracce sono stati i suoi clienti, secondo quanto svelato dai carabinieri che lo hanno arrestato. Deve rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio Giuseppe Di Paola, 31 anni, che, nella sua abitazione, a Floridia, nascondeva 66 grammi di marijuana, rinvenuti in 8 involucri, ed un grammo di hashish: tutto quanto è stato posto sotto sequestro, insieme ad un bilancino di precisione che, nella ricostruzione delle forze dell’ordine, sarebbe servito all’uomo per steccare le dosi.

In effetti, la via in cui abitava era diventata una sorta di luogo per appuntamento per tossicodipendenti, tra cui giovanissimi e studenti, a caccia dell’erba e del fumo per trascorrere le serate o addirittura intere giornate all’insegna dello sballo.

