Perseguita e minaccia l'ex moglie, stalker denunciato a Siracusa

Avrebbe voluto a tutti costi riallacciare quella relazione sentimentale con l’ex moglie, che non ne voleva più sapere di lui. Per farlo si sarebbe spinto a comportamenti aggressivi e minacciosi che avevano costretto la donna già in passato a rivolgersi alle forze dell’ordine e a denunciarlo per maltrattamenti in famiglia.

Tuttavia ciò non è bastato a far desistere l’uomo da tentare ulteriori incontri con la vittima e dal porre in essere comportamenti aggressivi e oppressivi nei confronti della donna, costringendola a cambiare abitudini: solo nel corso della giornata di lunedì infatti, i carabinieri di Siracusa sono intervenuti per ben tre volte in soccorso della donna.

Nel corso della serata di martedì, l’uomo G.D., siracusano di 41 anni, si è presentato nuovamente a casa della ex moglie micciandola e insultandola e lei ha richiesto l’intervento dei carabinieri. I militari dell’Arma, intervenuti sul posto, hanno trovato l’uomo ancora in casa pertanto lo hanno accompagnato in caserma per gli accertamenti del caso.

Infine così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato denunciato a piede libero per aver commesso il reato di atti persecutori ed allontanato d’urgenza da quella abitazione.

