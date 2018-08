Il sindaco di Augusta rassicura tutti: "Nessun pericolo per i due viadotti"

«Gli esiti delle indagini diagnostiche effettuate sui ponti (Rivellino e Federico II) hanno mostrato che non vi è alcun pericolo per la circolazione veicolare: viceversa non avremmo esitato a vietare immediatamente il transito».

Lo ha detto il sindaco Cettina Di Pietro rassicurando così gli augustani che, dopo il tragico crollo del ponte Morandi di Genova, hanno espresso preoccupazione per la sicurezza dei due ponti che collegano il centro storico al quartiere della Borgata e che presentano chiari segni di deterioramento, visibili anche ad occhio nudo.

