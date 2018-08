Smaltimento illecito dei rifiuti, settanta multe nel weekend a Siracusa

Nell’ultimo fine settimana gli agenti del Nucleo ambientale del Comune hanno elevato settanta sanzioni amministrative per oltre 7 mila euro contro chi aveva lasciato i propri rifiuti fuori dagli spazi consentiti, in particolare a Fontane Bianche, nel centro storico ed alla Borgata. Ma esplode la polemica sul futuro del servizio. «Entro tre mesi Siracusa deve superare la soglia del 30 per cento di raccolta differenziata». A fissare l’obiettivo è stato l’assessore comunale all’Ambiente, Pierpaolo Coppa che ha analizzato lo stato della raccolta differenziata in città, evidenziando le criticità esistenti relative ai ritardi nell’avvio completo del sistema di raccolta porta a porta in alcune zone e la mancanza di collaborazione da parte dei cittadini in diverse parti della città.

