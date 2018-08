All'ospedale di Augusta arrivano le risorse per il Centro per l’amianto

C’è la disponibilità delle risorse per far par decollare il Centro di riferimento regionale per la diagnosi, cura e terapia per le patologie correlate all’amianto, istituita all’ospedale Muscatello di Augusta dalla legge regionale del 2014, ma attivato solo l’anno scorso anche se senza attrezzature.

Lo fa sapere il sindaco di Priolo Pippo Gianni che nei giorni scorsi, insieme a Calogero Vicario, coordinatore dell’ Ona Sicilia, ha incontrato l’ assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza dopo la precedente «incursione» della settimana scorsa alla commissione Sanità dell’Ars.

