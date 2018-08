Bus elettrici in tilt a Siracusa, turisti furiosi: "Inconcepibile"

Sei autobus elettrici fuori uso contemporaneamente con decine di turisti e tanti cittadini costretti a dover fare a meno del servizio proprio a ridosso di Ferragosto. Non sono mancate le proteste proprio da parte di alcuni turisti alla fermata di via Bengasi ieri mattina. I bus navetta sono tutti fermi nel magazzino del Comune, al mercato ittico di largo Arezzo della Targia. Servizio di trasporto pubblico fermo al palo.

«È inconcepibile non potere avere neanche un autobus per raggiungere Ortigia – ha detto un turista – qui si fanno continui passi indietro nell’accoglienza e nei servizi da garantire a coloro che scelgono di arrivare a Siracusa per trascorrere le loro vacanze. Vedere tanti turisti in attesa dell’arrivo di un autobus che non c’è è stato veramente vergognoso».

