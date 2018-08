Antonello Venditti fa sold out a Palermo: domani tappa a Noto

Dopo il sold out di ieri al Castello a Mare di Palermo, Antonello Venditti sarà domani sera (12 agosto) a Noto. I brani più importanti di quasi 50 anni di carriera e una location unica come la Scalinata della Cattedrale di Noto faranno del live di Venditti un vero e proprio concerto-evento.

Con 30 milioni di copie è uno tra gli artisti italiani con il maggior numero di dischi venduti. La carriera artistica di Antonello Venditti nasce al Folkstudio, fucina di molti cantautori dei primi anni '70. Vive artisticamente quegli anni con grande fermento e partecipazione pubblicando quasi un album l'anno, e diventando uno dei maggiori capisaldi della musica d'autore italiana.

Tra la fine degli anni '80 e l'inizio dei '90 Venditti incide album che lo riportano in vetta alle classifiche, come agli esordi. "In questo mondo di ladri" del 1988 e "Benvenuti in paradiso" del 1991 arrivano a vendere circa un milione di copie, grazie anche a bellissime canzoni d'amore come "Ricordati di me" ed "Amici mai”.

Nella scaletta del nuovo tour estivo non potranno mancare canzoni entrate di diritto nella storia della musica come “Bomba o non bomba”, “Lilly”, “Roma capoccia”, “Peppino”, “Notte prima degli esami”, “In questo mondo di ladri”, “Dimmelo tu cos’è”, “Sara”.

I biglietti per il live di Noto saranno disponibili al botteghino. È stato previsto un biglietto unico: 48,30 euro. Inizio spettacolo ore 21:30.

