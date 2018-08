Portopalo, parcheggio abusivo in un'area archeologica: posti i sigilli

Di fronte a uno dei luoghi più suggestivi della zona sud della provincia di Siracusa, l’isola delle Correnti, in un’area archeologica avevano pensato bene di realizzare un parcheggio che avrebbe fruttato, soprattutto in queste settimane, migliaia di euro al giorno.

Da ieri - come si legge nel Giornale di Sicilia in edicola - quel parcheggio è chiuso e nessuna autovettura così come nessun camper potrà più essere ospitato in quell’area così panoramica davanti al mare di Portopalo di Capo Passero. A porre i sigilli all’area, totalmente abusiva, sono stati i carabinieri del centro della zona sud del Siracusano.

