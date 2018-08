Siracusa, si insedia il consiglio comunale

Si è insediato il consiglio comunale di Siracusa. Hanno giurato i 32 consiglieri comunali ed il sindaco Francesco Italia.

La seduta, presieduta dal consigliere anziano per voti, Giovanni Boscarino, è stata dedicata alla verifica delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità dei nuovi eletti.

Confronto sul consigliere Giuseppe Ansaldi che con 15 voti contrari, 14 a favore e 3 astenuti, è stato dichiarato ineleggibile. Subito dopo è stata votata la surroga del primo dei non eletti nella lista «Giovanni Randazzo sindaco- Lealtà e condivisione per Siracusa», Rita Gentile. Lavori aggiornati a lunedì 3 settembre per l’elezione di presidente e vice presidente del consiglio.

