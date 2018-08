Commercio abusivo a Siracusa, sequestrati 3 mila prodotti: dieci denunce

La guardia di finanza di Siracusa ha sequestrato oltre 3 mila prodotti non sicuri pronti per essere messi in vendita da parte di alcuni ambulanti privi di autorizzazione per il commercio.

Nella giornata dell'“Action Day”, dedicata alla lotta alla contraffazione e all'abusivismo commerciale, le Fiamme Gialle della compagnia di Augusta e della Tenenza di Noto hanno effettuato controlli nei pressi delle principali zone balneari di competenza e sulle maggiori arterie stradali che potessero fungere da punto di transito ed arrivo dei venditori abusivi.

Sono stati così intercettati tre furgoni con all'interno 10 persone originarie del Bangladesh diretti verso le principali spiagge della costa aretusea per vendere svariate tipologie di prodotti senza alcuna autorizzazione.

Le successive attività di riconoscimento dell’intera merce hanno consentito di sequestrare ben 3124 pezzi che variano dai prodotti di bigiotteria ai giochi. Sono state elevate sanzioni per oltre 3 mila euro e sono stati segnalati ai sindaci del Comune di Augusta e di Noto i 10 soggetti fermati per i quali sarà richiesta l’emissione di un Daspo.

