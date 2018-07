Emergenza sangue a Siracusa, appello dell'Asp: "Servono donazioni"

Calano le donazioni di sangue e scatta l’emergenza in città. A lanciare un appello sono l’Avis comunale e l’Azienda sanitaria ospedaliera con l’obiettivo di fare fronte alle esigenze delle ultime settimane in un momento dell’anno, quello estivo, in cui si registra quasi sempre un calo fisiologico delle donazioni effettuate ogni giorno.

A diminuire “in maniera preoccupante” sono anche in questi giorni le donazioni sia “a causa delle assenze per ferie sia delle sospensioni per i viaggi all’estero”. Per far fronte all’emergenza è sceso in campo anche il direttore generale dell’Asp Anselmo Madeddu che ieri mattina si è recato al centro trasfusionale dell’ospedale “Umberto I” per effettuare una donazione di sangue.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE