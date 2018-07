Donna di 41 anni trovata morta in mare a Siracusa, forse un malore

Una polacca di 41 anni, residente a Siracusa, è stata trovata morta dal fidanzato nel mare antistante la Tonnara di Santa Panagia, alla periferia di Siracusa, dove la coppia si dava spesso appuntamento.

L'ispezione del medico legale è ancora in corso: la donna, che indossava un costume da bagno, sembra essere deceduta per annegamento, probabilmente dopo aver accusato un malore mentre era in acqua.

Ma al momento gli agenti della squadra mobile stanno valutando tutte le ipotesi.

