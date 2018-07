Tentata truffa con le carte di credito, denunciate tre persone a Siracusa

La polizia ha denunciato tre persone, un 35enne originario della provincia di Napoli, un uomo di 28 anni e la madre di 48, questi ultimi siracusani, per indebito utilizzo di carta di credito e tentata truffa. Il napoletano risponde anche di falso materiale e ricettazione.

Gli agenti delle volanti li hanno trovati all’interno del centro benessere di una struttura alberghiera dove avevano già versato 700 euro utilizzando la carta di credito di un uomo residente in Sud America.

L’uomo, vedendosi trattenere la cifra dall’albergo siracusano, ha chiamato e poi avvertito la polizia. Il napoletano è stato trovato in possesso di svariate carte bancomat e carte di credito delle quali non ha saputo giustificare il possesso, oltre a documenti contraffatti e un’agenda con nominativi di soggetti, anche residenti all’estero, con associato per ognuno di essi il codice completo della carta di credito.

© Riproduzione riservata