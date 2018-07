Porto di Augusta, incontro tra autorità e Confcommercio: "Grandi potenzialità"

Programmi e strategie sul porto di Augusto al centro di un incontro tra il presidente di Confcommercio Siracusa, Elio Piscitello, il presidente Attività Portuali Confcommercio, Francesco Diana, e il presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Sicilia Orientale, Andrea Annunziata.

“L’incontro è stato proficuo per definire l’ideazione di un primo incontro entro la fine dell’anno in corso – dichiara Elio Piscitello – per elaborare un progetto a lungo termine a benificio della provincia siracusana”.

Dal confronto è emerso, si legge in una nota, "il grande potenziale della costa siracusana in termini economici e produttivi che va assolutamente sostenuto per poter trovare forma e definizione in attività strutturate. Confcommercio Siracusa, grazie all’apporto della Confederazione nazionale che da sempre si occupa di trasporti e risorse marittime con progetti mirati, intende impegnarsi per far sì che la provincia di Siracusa riaccenda il motore dell’economia territoriale attraverso il potenziamento delle attività del Porto di Augusta".

"Siracusa - prosegue la nota - infatti, può e deve rappresentare l’hub naturale per il trasporto strategico marittimo nello scacchiere del Mediterraneo. La definizione di intenti comuni tra le parti ha permesso di prevedere un percorso di formazione specializzata per migliorare l’efficienza del sistema portuale".

Annunziata ha accolto la proposta Confcommercio auspicando l’ideazione di eventi formativi ed informativi per i protagonisti del settore e per gli stakeholder del territorio, confidando nell’intervento anche dalla Confederazione Nazionale dell’associazione.

