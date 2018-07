A Palazzolo Acreide si presenta il libro “L’impresa della neve in Sicilia"

Oggi pomeriggio alle 18,30nell’Atrio del Palazzo di Città a Palazzolo Acreide sarà presentato il libro di Luigi Lombardo “L’impresa della neve in Sicilia, tra lusso e consumo di massa”.

Dopo i saluti di Salvatore Gallo, Sindaco di Palazzolo Acreide, di Rosalba Panvini, Soprintendente ai beni cultutali di Siracusa, di Maria Musumeci, Direttrice del Polo regionale di Siracusa per i siti e i musei archeologici, è prevista la relazione di Lavinia Gazzè dell’Università degli studi di Catania. A seguire verrà proiettato il documentario: “Le neviere degli Iblei” di Seby Scollo a cui faranno seguito gli interventi di Fabio Moschella, Assessore all’agricoltura del Comune di Siracusa, mentre Carmelo Maiorca, giornalista Slow Food di Siracusa interverrà su: “Una granita al limone di Siracusa IGP”. In conclusione “Il dolce arrifriscu” di Luigi Romana: una dimostrazione di come si preparava la granita prima delle macchine da gelato e relativo assaggio.

L'iniziativa è promossa dal Comune di Palazzolo Acreide, Università degli Studi di Catania, Polo regionale di Siracusa per i siti e i musei archeologici, Balanzul, BCsicilia, Natura Sicula, Rotary Palazzolo Valle dell’Anapo, Le Fate editore.

