Sequestrati 25 chili di prodotti mal conservati a Siracusa, multa di 4 mila euro

In un ristorante, in Ortigia, gli agenti della polizia locale hanno scoperto la presenza di 25 chili di prodotti alimentari mal conservati. Per questo motivo sono stati posti sotto sequestro mentre il gestore del locale è stato sanzionato ma nel complesso, al termine di altre ispezioni, gli investigatori hanno emesso sanzioni per circa 4 mila euro.

I controlli non sarebbero stati del tutto casuali: oltre ad arrivare, nei giorni scorsi, alcune segnalazioni relative al livello di qualità di cibo presente in alcuni ristoranti, dalla Prefettura è partito l’invito a tutelare la salute dei tanti visitatori che si trovano in questo momento a Siracusa.

