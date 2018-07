Inchiesta sul servizio idrico a Siracusa, ascoltato l'ex sindaco Garozzo

È stato ascoltato dal gup Anna Pappalardo, l’ormai ex sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo, per il quale la Procura di Siracusa ha chiesto il rinvio giudizio con l’accusa di turbativa d’asta in concorso nell’affidamento del servizio idrico insieme al dirigente del comune, Natale Borgione. Secondo la pubblica accusa, sarebbe stato creato un corridoio preferenziale per favorire l’attuale gestore. Garozzo aveva chiesto di essere ascoltato per la ricostruzione dei fatti che, secondo la sua linea difensiva, lo scagionerebbe da quanto ipotizzato dalla Procura.

