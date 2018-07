De André rivive a Noto grazie agli scatti della fotografa Lima

Le «Anime Salve» di Fabrizio De Andrè, la sua lirica, il suo essere anticonformista e libero, il suo testamento musicale continuano a volare alte anche sulle ali della foto di copertina di quello che fu l'ultimo album in studio dell'artista genovese.

A realizzare la foto di quella bambina immortalata su «Anime Salve» è stata, nel 1996, Isabel Lima, artista brasiliana che trenta anni fa ha scelto di vivere nel varesino, prima a Gallarate e ora a Tradate. Da ieri e fino all'11 luglio prossimo Isabel Lima ha trasferito il suo viaggio fotografico, una vera e propria narrazione per immagini, a Noto, alle spalle di palazzo Ducezio, nel caratteristico spazio di «Kairos», androne in arte, una lodevole iniziativa che ha in Salvatore Raudino il motore propulsore.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE