Siracusa, l'amore infinito di un cane: veglia per due giorni il padrone morto di vecchiaia

Ha vegliato, per almeno due giorni, sul corpo senza vita del suo padrone un cane allontanatosi dalla salma solo dopo l’arrivo dei carabinieri. Il rinvenimento del cadavere dell’anziano è avvenuto nel pomeriggio di domenica in un piccolo appartamento in via Montegrappa, nel quartiere della Borgata, dopo le segnalazioni da parte dei vicini di casa.

Come si legge nel Giornale di Sicilia in edicola, i due erano inseparabili da circa dodici anni. In tanti, nel quartiere li avrebbero visti spesso insieme.

Ga.Sc.

