Sicula Leonzio, Leonardi: "Ci aspetta un'annata impegnativa"

«Ci aspetta un’annata impegnativa, siamo attivi su più fronti. I nostri tifosi dovranno aiutarci a sostenere la squadra, già dall'apertura della campagna abbonamenti». Lo ha detto il presidente della Sicula Leonzio Giuseppe Leonardi, partito per una breve vacanza prima dell'inizio della preparazione precampionato fissata per metà di luglio a Zafferana Etnea.

Come si legge nel Giornale di Sicilia in edicola, il patron, sabato mattina, ha lasciato le indicazioni ai suoi più stretti collaboratori per preparare la presentazione del programma alla città e ai tifosi e fissare gli obiettivi per l'inizio del campionato, il secondo consecutivo, in serie C.

S.D.S.

