Ortigia, scattano le multe a sei attività commerciali

Ben sei attività commerciali multate su nove controllate. Continuano senza sosta i controlli da parte dei carabinieri della compagnia cittadina, insieme agli agenti della polizia municipale, in tutto il territorio del centro storico di Ortigia.

Come si legge sul Giornale di Sicilia in edicola, i militari dell’Arma, guidati dal comandante provinciale Luigi Grasso, hanno portato avanti l’attività di controllo nella giornata concentrandosi in particolare sia nell’area che consente l’accesso al centro storico, tra la fine di via Malta e il ponte Umbertino e, con i carabinieri della stazione Ortigia e gli agenti delle polizia municipale, tra le strade di Ortigia.

