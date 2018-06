Noto, in arrivo altre 14 videocamere di sorveglianza per la sicurezza urbana

La giunta comunale di Noto al completo ha approvato il progetto definitivo per l’installazione di altre 14 telecamere di videosorveglianza, dando così seguito al cosiddetto "Patto per l’attuazione della sicurezza urbana" già firmato nelle settimane scorse dal Prefetto di Siracusa Giuseppe Castaldo e dal sindaco Corrado Bonfanti.

Questo permetterà al Comune di ricevere i fondi del Ministero dell'Interno per implementare il sistema di videosorveglianza in città: i 14 nuovi "occhi tecnologici" vigileranno su altrettanti punti della città scelti con criterio e attenzione dall'amministrazione comunale.

Le 14 nuove telecamere saranno installate nei pressi dei 3 istituti comprensivi di città (Aurispa, Maiore e Melodia), lungo via Ducezio e via Cavour (strade parallele a corso Vittorio Emanuele) e anche in piazza Mazzini, centro nevralgico del Piano Alto.

"Continua il processo per migliorare i controlli in città sfruttando la tecnologia - dice il sindaco Corrado Bonfanti - aumentando la presenza in città di telecamere che sorveglieranno altre zone del centro e non solo. Non poteva essere diversamente dopo l’accordo firmato col prefetto Giuseppe Castaldo. Contiamo di installarle e attivarle entro la fine dell’anno".

Nel dettaglio il costo del progetto è di 151 mila euro: una parte (il 10%, circa 15mila euro) sarà finanziata dal Comune mentre i restanti 139 mila euro arriveranno grazie ai fondi del Ministero dell’Interno.

© Riproduzione riservata