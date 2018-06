Meno malati di tumore nella zona nord di Siracusa

Riduzione del 3% dei tumori registrati nei comuni Sito di interesse nazionale che ricomprende Priolo, Melilli e Augusta, Siracusa, nel 2015 e 2016, confrontati con quelli di altre città e Comuni Sin siciliani e standardizzati alla popolazione europea.

Su base provinciale, nel triennio di riferimento 2014-2016, in base ai dati illustrati nel salone dell’Ordine provinciale dei medici dalla docente del Centro studi interdipartimentale per il territorio, sviluppo e salute dell’Università di Catania, Margherita Ferrante, si registrano su base annua 300 casi di patologie tumorali sulle donne e 400 casi sugli uomini, con una mortalità media che si attesta a 180 casi per le donne e 210 per gli uomini. Sono alcuni dei dati emersi dallo studio effettuato dai ricercatori dell’Università etnea in collaborazione con l’Asp di Siracusa e l’assessorato regionale alla Salute.

