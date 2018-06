Rapine in un negozio di ottica e in un supermercato, arrestata coppia di Siracusa

Una coppia di conviventi è stata arrestata dagli agenti della Squadra mobile perché ritenuta responsabile di due rapine ai danni di un negozio di ottica e di un supermercato commesse a Siracusa in un mese. Lui, Pasqualino Di Mari, 30 anni, è in carcere, in una cella del penitenziario di contrada Cavadonna, lei, Salvatrice Pacini, 25 anni, ha avuto una misura cautelare più blanda, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria perché in stato di gravidanza. Gli indagati sono stati raggiunti da un’ordinanza firmata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale su richiesta dei magistrati della Procura che hanno coordinato le indagini della polizia.

