Nascondeva hashish e cocaina dentro la tv, arrestata casalinga di Cassibile

Dentro un vecchio televisore che aveva in casa nascondeva circa mezzo chilo di hashish. Sono stati i carabinieri, con l’aiuto dei cani antidroga, a scovare il tesoro di Francesca Alì, 38 anni, casalinga, con qualche precedente penale, che è stata tratta in arresto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio mentre il figlio, un diciassettenne, è stato denunciato alla Procura di minori di Catania. Il blitz è scattato nell’appartamento della donna, ricavato in una traversa di via Nazionale, la strada principale di Cassibile, ma oltre all’hashish, i carabinieri della stazione, al comando del maresciallo Corrado Lupo, hanno rinvenuto 5 grammi di cocaina, 10 grammi di sostanza da taglio ed ancora del materiale per il confezionamento della droga.

