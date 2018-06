Differenziata "porta a porta" a Pachino, da oggi parte il nuovo calendario

Un nuovo calendario per la differenziata e maggiori controlli sul territorio comunale. A Pachino è iniziata questa mattina la distribuzione dei volantini per informare utente domestiche e commerciali del nuovo programma settimanale di esposizione dei rifiuti.

«Non ci sono più scuse per non fare la differenziata – ha dichiarato l’assessore all’Ecologia, Andrea Nicastro - i controlli intensificati puniranno gli sporcaccioni che umiliano tutti gli altri cittadini che, conferendo correttamente, dimostrano quotidianamente l'amore per la loro città. Aggiungo che se si vuole godere della detrazione sulla tassa dei rifiuti bisogna recarsi all'isola ecologica dove conferire i rifiuti ammessi».

Per le utenze domestiche il rifiuto potrà essere posizionato all’esterno dalle 23 alle 7. L’organico umido dovrà essere esposto in sacchi biodegradabili lunedì, giovedì e sabato, mentre indifferenziato solo il martedì in sacchi semitrasparenti. Il mercoledì è il giorno della plastica e il venerdì di carta e cartone e di multi materiale, come vetro ed alluminio.

Per le utenze non domestiche il rifiuto potrà essere posizionato all'esterno dalle 20 alle 5. L’organico umido dovrà essere esposto in sacchi biodegradabili lunedì, giovedì e sabato, mentre indifferenziato solo il martedì in sacchi semitrasparenti. Il mercoledì è il giorno della plastica e il venerdì di multi materiale, come vetro ed alluminio. A differenza delle utenze domestiche, i giorni per il ritiro di carta e cartone saranno due: martedì e venerdì e, inoltre, il mercoledì sarà destinato alla raccolta per grosse aziende e cooperative.

«Contribuire alla differenziazione dei rifiuti – ha dichiarato il sindaco, Roberto Bruno – vuol dire aiutare a mantenere più pulita la nostra città e ad abbattere i costi per il servizio di gestione dei rifiuti e, dunque, ci consentirà di pagare meno tasse. Cominciamo a differenziare in maniera serie ed organizzata: regaleremo una Pachino migliore ai nostri figli ».

