Abbandono di rifiuti, sanzionate 16 persone a Pachino

Stretta sul conferimento dei rifiuti a Pachino: 16 cittadini sanzionati per aver sporcato. L'amministrazione comunale, infatti, ha avviato controlli serrati per bloccare il lancio indiscriminato dei sacchetti di immondizia e in tre giorni sono 16 le contravvenzioni elevate.

«Basta col lancio indiscriminato del sacchetto dei rifiuti: vogliamo una città più pulita e dobbiamo contribuire tutti a tutelarla», afferma il vicesindaco, Andrea Nicastro, assessore all’Ecologia.

Il servizio è stato svolto lunedì, martedì e mercoledì dagli agenti della pattuglia ecologica del comando di Polizia municipale e le sanzioni emesse per l’abbandono indiscriminato di rifiuti ammontano a 50 euro per ogni utente.

«Non possiamo più accettare – ha continuato il vicesindaco Nicastro – che le nostre strade diventino discariche abusive: esiste un regolamento di conferimento e bisogna rispettarlo. Non ci piace sanzionare i nostri cittadini, ma tutti dobbiamo dare il buon esempio mantenendo pulita la città. Ci auguriamo che non servano controlli in futuro: il nostro obiettivo è disattivare il nucleo ambientale, perché tutti rispetteranno le regole e dunque non ci sarà più bisogno. Per il momento, però, ci vediamo costretti a garantire un monitoraggio a tutela dell’ambiente e dell’intera Pachino, comprese le contrade.»

