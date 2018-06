Fiamme in un terreno di un ex candidato sindaco a Priolo Gargallo

In fiamme un appezzamento di terreno di proprietà di Christian Bosco, ex candidato sindaco a Priolo Gargallo che si è ritirato per sostenere la candidatura di Alessandro Biamonte.

Bosco ha denunciato l’episodio al commissariato di polizia. "Non ci siamo tirati indietro neanche quando ci hanno scassato il negozio e ci hanno ammazzato ben 7 cani. State certi che non ci fermiamo neanche questa volta - afferma Bosco - Pare che abbiano usato benzina per incendiare una pianta di carruba. Una cosa è certa: non ci fermeremo».

Lo scorso 11 maggio Fabio Castrogiovanni, titolare di un autosalone, e candidato al Consiglio comunale con la lista Prospettiva Priolo Gargallo, aveva ritrovato una tanica di benzina ed un biglietto di minacce.

© Riproduzione riservata