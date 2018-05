Elezioni a Siracusa, Granata consegna al prefetto la lista degli "impresentabili"

"Ho consegnato al prefetto l’intero pacchetto dei Codici etici antimafia firmati dai 64 candidati delle due liste a mio supporto, oltre a una indicazione su alcuni candidati presenti in altre liste che ritengo essere assolutamente non in linea con il Codice etico stesso".

Così il candidato sindaco di Siracusa, Fabio Granata, dopo l’incontro con il prefetto Giuseppe Castaldo. L’incontro era stato richiesto dallo stesso candidato sindaco, già vicepresidente della Commissione nazionale antimafia, per consegnare al Prefetto un elenco di nomi di cosiddetti "impresentabili", presenti - a suo dire - nelle liste di altri candidati a sindaco.

"Specifico che il Codice etico - sottolinea Granata - è uno strumento vigente, redatto dalla commissione parlamentare Antimafia nella XVI legislatura e riconfermato in quella successiva: obbliga i partiti, le liste a essi collegati e tutte le liste civiche ad attenersi a questa autocertificazione. Annovera chiare fattispecie considerate ostative alla candidatura a qualsiasi carica elettiva pubblica. Noi siamo in linea con il codice - aggiunge Granata - e pretendiamo che tutte le altre liste che concorrono alla formazione del nuovo consiglio comunale lo siano. Dalle informazioni in nostro possesso, e che abbiamo girato al prefetto, molte liste non lo sono per niente. Sull'elenco consegnato a sua eccellenza il prefetto ho fatto mio l'impegno alla riservatezza".

