Elezioni a Siracusa, Granata incontra il prefetto: "Consegnerò la lista degli impresentabili"

"Consegnerò al prefetto i nomi degli impresentabili". Ad annunciarlo è il candidato sindaco di Siracusa, Fabio Granata, riguardo alle liste a sostegno di altri candidati sindaco, in corsa per le amministrative del prossimo 10 giugno nel comune siciliano.

"In alcune liste ci sono presenze non in regola con il Codice etico antimafia", aveva denunciato Fabio Granata, qualche giorno fa. Da qui la richiesta di un incontro con il prefetto di Siracusa, Giuseppe Castaldo. Incontro che ci sarà oggi.

"Noi abbiamo tutto in regola da mesi, altri no", dichiara Granata, facendo riferimento alle liste a suo sostegno: Diventerà bellissima e Oltre. "Siracusa - aggiunge - merita un consiglio comunale trasparente e privo di condizionamenti mafiosi o affaristici".

