Siracusa, coltellate al gestore di una palestra: arrestato 46enne

Avrebbe tentato di uccidere con alcune coltellate il gestore di una palestra al termine di una lite per problemi di natura economica. I carabinieri di Siracusa hanno arrestato Salvatore Scalora, di 46 anni, con l’accusa di tentato omicidio.

I fatti si sono verificati nella tarda serata di ieri, in una via di Ortigia a Siracusa. I carabinieri sono stati allertati dal gestore della palestra un 50enne siracusano, che ha contattato i militari dal pronto soccorso dell’ospedale Umberto I.

L’uomo aveva ferite da arma da taglio sugli arti e sul capo. I carabinieri hanno avviato un’indagine raccogliendo le dichiarazioni della vittima che ha descritto minuziosamente i tratti somatici del suo aggressore e come era vestito. I militari hanno individuato il punto esatto dell’aggressione.

Il 50enne era stato aggredito mentre passeggiava per Ortigia. Salvatore Scalora ha sferrato due coltellate, riuscendo a colpire la vittima all’addome ed alla testa. Il gestore della palestra è stato suturato e curato in ospedale. Le sue ferite sono ritenute guaribili in dieci giorni.

Scalora è stato individuato dai militari perché indossava ancora alcuni capi d’abbigliamento, che hanno permesso di confermare le sue responsabilità. Così è stato arrestato e accompagnato negli uffici della compagnia dei carabinieri di Siracusa, che lo hanno poi accompagnato nel carcere Cavadonna di Siracusa.

