Blitz nell'ex tribunale di Siracusa, in fuga cinque senzatetto

Blitz dei carabinieri nella sede dell’ex tribunale di Siracusa, in piazza della Repubblica, per lo sgombero di alcuni senzatetto. Ne sono fuggiti 5 ma l’intervento è nato dopo una segnalazione di un residente della zona che si è accorto della presenza di un romeno di 24 anni.

Il giovane, secondo quanto svelato dalle forze dell’ordine, camminava pericolosamente sul tetto della struttura, che è in condizioni fatiscenti, ed il pericolo che potesse precipitare da un’altezza di oltre 8 metri sarebbe stato piuttosto elevato. I carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Siracusa sono arrivati nello spazio di qualche minuto e dopo essere entrati nella palazzina hanno raggiunto il tetto riuscendo ad allontanare il romeno che non sarebbe stato per nulla lucido.

