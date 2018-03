Serie C, vittorie e punti importanti per Siracusa e Sicula Leonzio

SIRACUSA. Vittoria per le due squadre siracusane in Serie C: la Sicula Leonzio ha superato 1-0 in casa il Rende, mentre il Siracusa si è imposto in trasferta contro la Paganese per 2-1.

Gli uomini di Aimo Diana si vincono grazie a un gol di Esposito, messo a segno al 40' del primo tempo. Una vittoria (terzo risultato utile dopo la gara vincente con l'Akragas e il pareggio con il Catania) che porta la squadra di Lentini al nono posto e nuovamente in corsa per i play off.

Vittoria importantissima per il Siracusa che a Pagani supera la squadra di casa per 2-1 con i gol che arrivano tutti nel secondo tempo dopo una prima frazione di gioco corsa sotto l'acqua. Al 53' va in vantaggio il Siracusa con Bernardo ma qualche minuto dopo (al 59') arriva il pareggio a opera di Cesaretti. Gol vittoria a firma di Altobelli che arriva al 70' grazie a un colpo di testa su calcio da fermo. Siracusa che rimane così nella parte alta della classifica in scia delle migliori.

