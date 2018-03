Amministrative a Siracusa, Vinciullo apre alle alleanze: pronto al dialogo

SIRACUSA. Apre al dialogo con tutti «perché non esistono steccati» ma dice anche pronto a «correre da solo». È stato tra i primi ad annunciarla, già ai primi di dicembre, e adesso l’ha resa ufficiale, Vincenzo Vinciullo sarà in corsa per ricoprire la carica di sindaco. L’elenco dei pretendenti alla poltrona di primo cittadino, oggi ricoperta da Giancarlo Garozzo, continua così ad allungarsi anche se Vinciullo non esclude alcuna ipotesi.

«È bene chiarire – ha dichiarato l’ex deputato regionale – che si parte da un progetto e da un programma e solo dopo si sceglie il nome sul quale puntare. Un sistema che parte dalla scelta del nome come punto di partenza è malato anche perché il singolo non può vincere sul gruppo». Vinciullo ieri ha presentato le due liste «Siracusa protagonista», già presente alle amministrative del 2013, e «Prima Siracusa», che lo sostengono.

Tra i candidati al consiglio comunale anche i fedelissimi di Vinciullo come i due consiglieri in carica, Salvatore Castagnino e Fabio Alota ma anche l’ex assessore comunale Gianluca Caruso e tante figure provenienti dal mondo della scuola che per lo stesso Vinciullo rappresenta una sorta di «casa».

