Siracusa a Francavilla per tentare il colpaccio

SIRACUSA. Ieri ultimo allenamento in sede e oggi partenza alla volta della Puglia con gli azzurri che domani pomeriggio sfideranno la Virtus Francavilla. La sfida si giocherà sul neutro di Brindisi. La seduta di ieri pomeriggio si è tenuta a porte chiuse per creare una maggiore concentrazione nei giocatori. Dopo le due sconfitte di fila il Siracusa è costretto ad invertire la tendenza. Non ci sarà nemmeno l’occasione per rilassarsi dopo la gara in Puglia perché si dovrà pensare al match infrasettimanale sempre in trasferta in casa della Paganese.

Gli azzurri infatti non rientreranno in città ma si trasferiranno dalla Puglia alla Campania. Intanto nell’allenamento di ieri il portiere under Riccardo D’Alessandro, vice dell’esperto Mattia Tomei, si è procurato una distorsione al ginocchio e dovrà rimanere fermo per una settimana. Per la trasferta è stato messo in preallarme l’under ’00 Loris Genovese.

