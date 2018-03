Priolo, quarto candidato a sindaco: Giusy Valenti pronta per la bagarre

PRIOLO. Giusy Valenti è la quarta candidata alla carica di sindaco di Priolo. Ad ufficializzarlo sono stati alcuni gruppi organizzati di cittadini, tra cui ex attuali ed ex consiglieri comunali che sosterranno la corsa a sindaco di Valenti, docente, impegnata nel sociale e consigliera comunale eletta cinque anni fa nella lista «Rinascita Priolese» a sostegno dell’ex sindaco Antonello Rizza coinvolto nell’indagine denominata «Res publica» e che si è dimesso.

Ad affiancarla in vista della campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale e per l’elezione a sindaco in programma il 10 giugno sono Nino Cavarra, Maria Catalano, Sebastiano Lombardo e Americo Sullo. «Le si riconosce – hanno spiegato Cavarra, Catalano, Lombardo e Sullo – la forza di guardare insieme al futuro e la capacità di rappresentare una svolta verso la meta comune dello sviluppo del territorio attraverso le azioni che verranno poste in essere per la crescita produttiva ed occupazionale del nostro paese. Oggi c’è bisogno più che mai di conciliare la conoscenza dei fatti con la procedura per decidere su di essi. Da qui l’adesione ad un progetto che vedrà la scuola, lo sport, il decoro della nostra città, le politiche giovanili, sociali e del lavoro quali obiettivi principali per il rilancio del nostro amato paese».

