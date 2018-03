Incendio a Siracusa, distrutta una pizzeria in via Elorina

SIRACUSA. Incenerita la pizzeria Tropi&Co di via Elorina a causa di un incendio, scoppiato ieri mattina intorno alle 10, che, per oltre un’ora e mezza, ha tenuto impegnate diverse squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco.

C’era infatti il pericolo che le fiamme, coinvolgessero un distributore di benzina a ridosso dell’attività commerciale, per cui i carabinieri del comando Provinciale hanno chiuso alla circolazione veicolale ogni via di accesso. Non si tratta di una intimidazione, infatti dai rilievi compiuti dagli esperti si è scoperto che a scatenare l'incendio sono state le scintille provocate da un fabbro, impegnato in un lavoro in un’officina a ridosso della pizzeria.

