Il Siracusa ospita la Casertana, serve una vittoria per restare in corsa

SIRACUSA. «Dobbiamo riscattare la sconfitta subita a Catania e dobbiamo fare punti per conservare la buona posizione di classifica che abbiamo anche in virtù del deferimento che ci porterà via dei punti. Non possiamo quantificare quanti saranno ma come già detto abbiamo buone possibilità di limitare i danni». Il direttore generale del Siracusa, Pino Iodice, è fiducioso della sfida che vedrà gli azzurri di Paolo Bianco ospitare domani al «De Simone» la Casertana. Il calcio d'inizio è fissato alle 18,30.

«La Casertana è una buona squadra di categoria e che in organico può contare su giocatori esperti come Alfageme, Rainone e Rajcic, solo per citarne alcuni. Si tratta di una squadra importante – ha aggiunto il dirigente azzurro – e l’attuale posizione di classifica non rispecchia la rosa perché avrebbero sicuramente potuto fare meglio. Non sarà una partita facile ma confido nella forza del gruppo del Siracusa».

