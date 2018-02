Aggredì dei poliziotti a Siracusa: rimesso in libertà parcheggiatore abusivo

SIRACUSA. È stato rimesso in libertà Francesco Mollica, 34 anni, il parcheggiatore abusivo arrestato dagli agenti di polizia con l’accusa di resistenza, violenza e lesioni di pubblico ufficiale. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Siracusa, Giuseppe Tripi, non ha convalidato il provvedimento restrittivo emesso dalle forze dell’ordine, ritenendo che non vi fossero elementi per la misura cautelare.

L’uomo, difeso dall’avvocato Junio Celesti, nel corso del suo interrogatorio, avvenuto nella tarda mattinata di ieri al palazzo di giustizia di viale Santa Panagia, ha negato le accuse ed ha chiarito la sua posizione. «Svolgo questo lavoro per mantenere la mia famiglia ma prendo soldi solo dagli automobilisti che intendono darmeli senza nessuna pretesa» ha detto il trentaquattrenne poco prima di essere liberato.

