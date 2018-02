Dispersione scolastica, segnalati 270 genitori a Siracusa

SIRACUSA. Ben 137 casi di inadempienza alla potestà genitoriale e oltre 270 genitori segnalati per inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori(tra i 7 ed i 10 anni). E' il risultato dell’attività contro la dispersione scolastica dei carabinieri del Comando di Siracusa, in sinergia con l'Ufficio provinciale scolastico e l’Osservatorio per la dispersione scolastica in collaborazione con gli Istituti scolatici.

I militari dell’Arma hanno accertato che numerosi bambini si assentavano dalle lezioni per lunghi periodi, senza che i genitori fornissero risposte alle richieste di giustificazioni di insegnanti e dirigenti scolastici. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per verificare le reali motivazioni alla base delle assenze ingiustificate di un così elevato numero di bambini: individuati gli assenti "cronici» (anno scolastico 2017/2018), hanno contattato i servizi sociali dei Comuni per iniziare azioni di recupero.

«La dispersione scolastica - spiegano dal comando provinciale carabinieri - di fatto sottrae i più giovani al naturale percorso di istruzione impedendo loro un corretto sviluppo culturale ed un regolare inserimento nel mondo sociale».

