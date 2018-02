Differenziata, è boom nella raccolta a Siracusa: +10%

SIRACUSA. Un balzo in avanti fino al 10 per cento per iniziare il 2018 con un dato che fa ben sperare. È un risultato certamente positivo quello fatto registrare dal Comune con la raccolta differenziata porta a porta.

Il sistema è stato introdotto fino a questo momento solo nelle frazioni di Belvedere e Cassibile ma per l’amministrazione e l’assessore all’Ambiente Pierpaolo Coppa si tratta comunque di un buon risultato.

«Per noi è davvero un risultato ottimo – ha spiegato Coppa -. Non credo che Siracusa abbiamo mai fatto registrare il 10 per cento di raccolta differenziata. È un dato sul quale lavorare e chiaramente da fare crescere». Se a gennaio il porta a porta è stato effettuato solo a Cassibile e Belvedere, nelle prossime settimane il sistema sarà esteso gradualmente anche ad altri quartieri della città, non è un caso per esempio che in Ortigia è stata già avviata da alcuni giorni la rimozione dei cassonetti per il conferimento dei rifiuti.

