Anziano di Augusta muore dopo la Tac, tre indagati

SIRACUSA. È morto poco dopo una Tac compiuta in una struttura privata a Siracusa. La vittima è Biagio Perrotta, 91 anni, residente ad Augusta, e sulle cause del decesso la Procura di Siracusa ha deciso di aprire un’inchiesta per omicidio colposo. Nel registro degli indagati sono state iscritte tre persone, le stesse che si sono occupate dell’anziano prima di perdere la vita.

