Testa di pecora sull'auto del genero di un dipendente comunale di Rosolini

ROSOLINI. Intimidazione a Rosolini: una testa di pecora bianca mozzata, è stata lasciata sul cofano di un'auto di un giovane ingegnere, genero di un dipendente comunale. Come riporta il Giornale di Sicilia l'episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorso, in via Tiepolo, a pochi passi dalla frequentata via Santa Alessandra.

Tra le ipotesi il fatto che il macabro messaggio sia rivolto al suocero, responsabile del settore Ecologia a Rosolini, che ricopre un ruolo delicato con la gestione della raccolta rifiuti e della protezione civile.

